Campanha da Prolagos reverterá óleo usado em alimento para famílias carentes

Com o objetivo de estimular a destinação correta do óleo de cozinha usado e apoiar as comunidades afetadas financeiramente pela pandemia do novo coronavírus, a Prolagos, empresa do grupo Aegea, lança na próxima quarta-feira (15) a nova campanha do ‘De Olho no Óleo’, que vai reverter óleo de cozinha usado em alimentos. O evento virtual, que irá marcar o início da ação, será transmitido pelo canal da concessionária no Youtube a partir das 18h e contará com a participação de representantes da empresa de reciclagem Reveg Resíduos, parceira na iniciativa.

A campanha, que faz parte também do programa Afluentes, canal de comunicação entre a empresa e as lideranças, neste ano possui a intenção de mobilizar a população em prol da solidariedade. Com a mobilização dos bairros por meio das lideranças comunitárias, a cada dois mil litros de óleo arrecadado pelas Associações de Moradores de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, será feita a doação de mil reais em alimentos que serão entregues às entidades, que ficarão responsáveis pela distribuição para as famílias que mais precisam.

A versão 2020 do programa De Olho no Óleo foi adaptada para atender as necessidades geradas pela Covid-19. “Além de conscientizar os moradores sobre a importância do descarte correto desse resíduo, buscamos com essa ação minimizar os impactos sociais causados pelo período de quarentena, que prejudicou diversos segmentos da economia, como o turismo, que é a principal fonte de renda de alguns municípios da Região dos Lagos”, comenta Ricardo Azevedo, gerente de Responsabilidade Social da Prolagos.

A campanha, que vai até dezembro, irá também dar um destino sustentável ao óleo de cozinha usado, que, ao ser despejado na pia ou no vaso sanitário, poderia passar pelos canos da rede de esgoto e ficar retido em forma de gordura, podendo entupir a tubulação interna e atrair pragas que podem causar doenças. O resíduo coletado pelas associações será recolhido pela empresa de reciclagem para a produção de biodiesel e fabricação de sabão. Para descartar corretamente o resíduo, basta espera-lo esfriar, colocar em uma garrafa de plástico e deixar em algum ponto de coleta, como as associações de moradores participantes.

De Olho no Óleo

O Programa De Olho no Óleo foi lançado pela Prolagos no ano passado no dia 5 de junho em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e transformou as lojas comercias em pontos de coleta. Ao longo do segundo semestre, a concessionária promoveu gincanas entre alunos da rede pública, oficina de sabão e presenteou as turmas mais engajadas com uma viagem ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Durante o Festival Sabores de Cabo Frio, os restaurantes foram estimulados a acrescentar a sustentabilidade como ingrediente e introduziram a coleta em suas práticas. No ano passado, as associações de moradores também participaram de uma gincana, que teve como prêmio itens para a festa infantil de fim de ano do bairro. As vencedoras foram as associações do Jardim Esperança, Parque Eldorado II e Jacaré.

Deste o lançamento do programa, para promover a conscientização, o assunto passou a integrar as palestras do ‘Saúde Nota 10’, programa de educação socioambiental desenvolvido nas escolas públicas dos cinco municípios da área de concessão, e ganhou uma mascote, a Oleosa, que de maneira lúdica ensina as crianças sobre a importância da reciclagem do óleo de cozinha usado para a preservação da natureza e das redes de drenagem e esgoto.

Serviço:

Lançamento da campanha De Olho no Óleo

Data: 15/07

Horário: 18h

Transmissão: https://www.youtube.com/prolagosascom