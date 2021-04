Campanha de Vacinação Antirrábica em Arraial do Cabo se estende por mais 2 semanas

No último sábado, dia 17, a Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, juntamente com o Setor de Combate e Controle a Vetores, realizou a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal no Município, quando foram imunizados mais de 5 mil animais, entre cães e gatos.

Vale ressaltar que a Campanha se estende por mais 2 semanas. Quem ainda não conseguiu vacinar o seu bichinho de estimação, deve comparecer ao Setor de Combate e Controle de Vetores, no Parque Público, de segunda a sexta, das 9h às 12h, com exceção dos dias 22 e 23, em função dos feriados.