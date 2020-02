Carnaval de Iguaba terá Mangueira, Bom Gosto, Naldo Benny e Imaginasamba

Oficialmente o carnaval só começa no dia 21, mas em Iguaba Grande a festa tem início nesta sexta-feira, (14) e vai até o dia 29 com muita alegria, diversão e samba no pé. Na programação, grandes atrações como bateria campeã da Mangueira, grupo Bom Gosto, Naldo Benny e Imaginasamba, bailinhos infantis, carnaval da família e shows com atrações locais e regionais, além do desfile de mais de 10 blocos de arrastão. Todos os shows serão na Praça da Estação.

A primeira atração do pré-carnaval de Iguaba será o cantor Leonardinho, nesta sexta-feira (14), às 23h. No sábado (15), também às 23h, a grande e tradicional bateria da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, campeã do carnaval carioca em 2019, vai “roubar” a cena com muito samba. No domingo (15) tem o projeto Tardezinha, às 17h, com Grupo Sambará, e às 23 horas Jero e Banda vão sacudir a Praça da Estação.

Já o Iguafolia 2020 começa na quinta-feira (20) com grupo Bom Gosto (23h). Na sexta-feira (21) tem André Vianna e Raylane Mendes (23h); no sábado (22) Banda Rabuja (23h); no domingo tem Di Marinho (20h) seguido de show com o cantor Naldo Benny (23h). Na segunda-feira de carnaval (24) a festa fica por conta do grupo Korda Solta (23h), e na terça-feira (25) com Alvinho e Banda (23h). No dia 27 começa a “Ressaca de Carnaval”, com shows sempre às 23 horas. A abertura será com grupo Me Leva Aí, continua dia 28 com André Vianna e Raylane Mendes, e termina dia 29 com Imaginasamba.

Já os blocos de arrastão começam a ganhar as ruas de Iguaba Grande nesta sexta-feira (14) com o pré-carnaval. O primeiro a desfilar é o bloco “Livre, Leve e Solto”, com cerca de 40 pacientes atendidos pelo Programa de Saúde Mental do município. Depois os desfiles acontecem entre os dias 22 e 25, sempre a partir das 17 horas, pelas principais ruas do Centro da cidade.

A programação também terá bailinhos infantis na Praça Edyla Pinheiro, no Centro. O Carnaval da Família começa dia 22 (sábado), às 17h, com Baile do Circo e presença de palhaços, bailarinas, mágicos, malabaristas, maquiagem artística entre outras atrações. No domingo (23), às 18h, tem Baile Encantado com personagens de conto de fadas. Na segunda (24), também às 18h, tem Baile Tropical, e na terça (25), no mesmo horário, tem Baile de Máscara. Todos os bailes serão animados com shows ao vivo.