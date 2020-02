Idosos: Casal é atropelado e homem morre em Unamar, Cabo Frio

Na noite de segunda-feira, dia 17, um casal de idosos foi atropelado, na Rodovia Amaral Peixoto, em Unamar, Tamoios, Cabo Frio, próximo a rua da Raposa.

O resgate demorou cerca de 50 minutos pra chegar ao local.

Ambos foram levados até o Hospital de Tamoios, mas, segundo informações, o homem, senhor Athayde, de 82 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A nora do casal, informou ao Jornal de Sábado que a esposa do senhor Athayde, Wanda, está internada no CTI. Ela está com traumatismo craniano e fraturas pelo corpo.