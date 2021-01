Cerca de 300 pessoas são vacinadas no primeiro dia de imunização em São Pedro da Aldeia contra a Covid-19

Cerca de 300 pessoas foram vacinadas em São Pedro da Aldeia no primeiro dia de imunização contra a Covid-19, realizado nesta quarta-feira (20). A vacinação continuará ao longo desta semana até que o estoque inicial de 885 doses, enviado pelo Governo do Estado, seja esgotado. A previsão é que todas as vacinas desse primeiro lote já tenham sido aplicadas até a próxima segunda-feira, dia 25.

Nesta primeira fase, serão imunizados apenas os servidores que atuam na linha de frente, que trabalham no combate direto à doença, nos equipamentos de saúde do município (Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Pronto-Socorro Municipal, Tenda de Triagem, Hospital Maternidade Missão de São Pedro e Unidades Básicas de Saúde), além de idosos que residem em espaços de longa permanência (Pousada Xodó da Vovó, Pousada Aconchego do Vovô, Pousada Litorânea para Idoso, Morada da Aldeia Residencial Idosos e Pousada Paraíso dos Avós.

A vacinação é dividida em duas etapas, o que irá totalizar o quantitativo final de 1770 doses destinadas à cidade nesta primeira fase da ação. A segunda dose da primeira fase será aplicada nas mesmas pessoas que receberem a primeira dose, concluindo o plano de imunização. O Governo do Estado ainda não divulgou a previsão da distribuição da segunda dose, nem quando esse total de vacinas será enviado, mas toda a população será imunizada gradativamente.

“O sentimento é de felicidade e esperança, mas alertamos a população para que continue seguindo os protocolos de segurança, mantendo os cuidados com a doença. A prevenção entre os imunizados também deve ser mantida, até mesmo após a aplicação da segunda dose”, ressaltou a diretora da Vigilância em Saúde do município, Tatiana Leal de Oliveira.

A prefeitura destaca que todos que recebem as vacinas aplicadas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura dos profissionais que receberam o imunizante, dos idosos ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.