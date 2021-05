Cerca de 85% dos pescadores aldeenses já renovaram seus registros profissionais

Cerca de 85% dos pescadores de São Pedro da Aldeia já compareceram à secretaria Adjunta de Pesca para fazer a renovação do Registro de Pescador Profissional. Dos 307 profissionais do município portadores da carteira profissional, 267 já fizeram a atualização.O processo é uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqueles que não efetuarem o procedimento poderão ficar sem o registro e os benefícios oferecidos à categoria, como o seguro defeso e aposentadoria.

O assessor da Secretaria Adjunta de Pesca, Breno Bento dos Santos, ressaltou a importância da atualização cadastral. “Estamos bem adiantados. A renovação pode ser realizada até o final do ano. Apesar da ótima adesão, é importante que os 40 pescadores que ainda não compareceram não se esqueçam desse compromisso. Só por meio do cadastro é possível acessar os direitos da categoria oferecidos pelo Governo Federal”, disse.

Os profissionais deverão comparecer à secretaria Adjunta de Pesca, localizada na Ponta da Areia, na Rua José Costa, nº 1031. É necessária a apresentação do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), Registro de Pesca, CPF e data de nascimento. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e de 13h30 as 16h. É obrigatória a presença de duas testemunhas que estejam com os registros de pesca em dia.

Os profissionais que atualizarem os registros de pesca no ano de 2020 e 2021 e que porventura ainda não tenham buscado os seus protocolos, também podem retirá-los na Secretaria Adjunta de Pesca.