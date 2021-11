Cinco sócios de Glaidson estão vivendo em Ilha do Caribe

Cinco sócios de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, estão vivendo em Punta Cana, Ilha do Caribe, para escapar da prisão no Brasil.

Os cúmplices viajaram para o paraíso na República Dominicana um dia antes de Glaidson ser preso em uma operação da Polícia Federal, deflagrada em 25 de agosto e que terminou com a prisão de Glaidson, acusado de fraude no mercado de criptomoedas.

Segundo o jornal O Globo, cinco deles foram para o Caribe porque seria realizada uma festa de lançamento do programa de compliance da GAS Consultoria Bitcoin. O Faraó dos Bitcoins e outros sócios, que foram presos, também tinham viagem marcada antes de serem detidos. Pelo menos dois comparsas de Glaidson que estão em Punta Cana têm mandado de prisão preventiva.

Conforme a publicação, consultores da GAS, que estiveram no Caribe no mesmo período, afirmaram que os casais João Marcus Dumas e Larissa Viana Ferreira Dumas; e Vicente Gadelha Rocha Neto e Andrimar Morayma Rivero Vergel permaneceram em Punta Cana.



Todos foram denunciados por fazer parte da organização criminosa liderada por Glaidson, além de Victor Lemos de Almeida Teixeira, este último indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre o caso. Contra dois deles, João Marcus e Vicente, foram expedidos mandados de prisão preventiva pela Justiça Federal do Rio de Janeiro.

No dia 23 de agosto, cerca de 500 pessoas, entre sócios e consultores da GAS, chegaram na República Dominicana em dois voos fretados pelo Faraó dos Bitcoins. Todos estavam hospedados no Barceló Bávaro Palace, um dos mais conhecidos e luxuosos resort de Punta Cana, para o lançamento no programa de compliance e o anúncio de parceria da GAS com uma instituição bancária, cujo nome não foi revelado.

As diárias do hotel custam a partir de US$ 217 (R$ 1.184,47 na conversão). Ainda segundo O Globo, o evento na República Dominicana repetiria a ostentação do encontro de fim de ano da GAS, em 2020. A empresa promoveu uma super festa no Costão do Santinho, em Santa Catarina. Para expressar a satisfação com os resultados financeiros, o Faraó dos Bitcoins permitiu que os cerca de 500 convidados levassem a família, incluindo filhos, com direito a uma esticada no Beto Carrero World.