Comsercaf recolhe 690 toneladas de lixo durante o final de semana em Cabo Frio

O feriado da Consciência Negra (20) trouxe milhares de turistas para Cabo Frio. Com o aumento populacional, cresceu também o volume de lixo produzido. Entre sexta (20) e domingo (22), foram recolhidas cerca de 690 toneladas de resíduos pela cidade, quantidade inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram coletadas 775 toneladas.

Após a publicação do decreto 6.355, que prevê entre outras coisas, a liberação do banho de mar, as praias receberam muitos banhistas. Nas mais frequentadas, como Forte, Peró, Conchas e Tamoios, foram recolhidas em torno de 110 toneladas de resíduos, sendo cerca de 68 toneladas nas praias do Forte e Foguete, 22 toneladas nas Conchas e Peró, e 20 toneladas em Tamoios.

Na Ilha do Japonês, as equipes utilizaram uma embarcação para fazer a retirada do lixo produzido pelos frequentadores. Entre os itens recolhidos estavam latinhas, garrafas pet, copos plásticos, sacolas plásticas, canudos, entre outros.

“A Comsercaf atua diariamente com equipes distribuídas por toda a cidade. Nos feriados realizamos o remanejamento dos funcionários para suportar o aumento da demanda, mas é importante que a população faça sua parte realizando o descarte correto dos resíduos”, explica Dario Guagliardi, presidente da autarquia.