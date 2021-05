Correios interrompem entregas em São Pedro da Aldeia e Búzios em razão de surto de Covid-19

Um surto de COVID no Centro de Distribuição dos Correios, de São Pedro da Aldeia, interrompeu a entrega de encomendas no município e em Búzios.

As reclamações de usuários do serviço tem se multiplicado nas redes sociais por conta do atraso e do silêncio dos Correios. Objetos que deveriam ter sido entregues há uma semana ainda não chegaram aos destinatários.

O serviço de rastreamento pelo site dos Correios não está sendo atualizado desde 3 de maio. O sistema informa que o objeto está em trânsito da Unidade de Tratamento do Rio para a Unidade de Distribuição em São Pedro.

Fonte: Cleber Lopez – Jornalismo Litoral FM 94,5