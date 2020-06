Dia do Pescador: conheça o Circuito dos Mestres do Saber de Arraial do Cabo

Não é novidade que a pesca artesanal é uma característica da identidade cultural do nosso litoral. Até hoje, o trabalho é passado de geração em geração, mantendo assim uma tradição há anos. Hoje, no Dia do Pescador, vamos contar um pouco sobre esse projeto pensado para preservar este patrimônio histórico e cultural da cidade: o Circuito dos Mestres Sabedores da Cultura Popular de Arraial do Cabo.

O movimento, idealizado pelo Coordenador do Circuito, Paulo Barreto, em 2012, busca salvaguardar o patrimônio cultural e natural da cidade, resgatando a memória por meio da valorização, preservação e reconhecimento social da importância da prática da pesca para a cultura do Município.

O trabalho acontece através da criação de minimuseus, iniciativa essa que já é um sonho antigo dos pescadores cabistas, e que hoje vem se tornando realidade. Alguns, destes espaços, estão localizados em territórios de pesca, a céu aberto, nas praias da cidade de Arraial do Cabo, ou em espaços culturais. Além de salas expositivas de artefatos históricos da pesca local, também funcionam como oficinas oferecendo cursos de remendo e produção de redes de pesca e afins.

Os minimuseus do Circuito Mestres da Sabedoria, suspenderam as visitações sem previsão de retorno, como medida preventiva em tempos de pandemia. Contudo, continuam realizando atividades online através de lives. Para Paulo Barreto, coordenador do Circuito de Mestres, é necessário existir um lugar que dê visibilidade às atividades dos pescadores de Arraial.



“O reconhecimento é fundamental para percebermos a importância da pesca artesanal para a cultura local”, destaca.