Distritos de Arraial do Cabo recebem Operação Tapa Buraco

Arraial do Cabo iniciou na terça-feira (28) a Operação Tapa Buraco, na RJ-102, estrada que liga o centro da cidade aos distritos.

A ação é realizada pela equipe do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) e deve continuar pelos próximos dias. De acordo com Davi Siciliano, presidente do IDAC, 40 toneladas de massa asfáltica, 2 caminhões e 1 rolo compressor estão sendo utilizados na operação que conta com a participação de doze homens.

Os reparos foram iniciados na pista que fica após o posto da Policia Rodoviária (BPRV). Vale lembrar que o reparo e manutenção das rodovias é de responsabilidade do estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-RJ), porém, pelo estado precário que se encontrava a rodovia, o município resolveu tomar a iniciativa e realizar a operação visando a restauração de áreas que estão deterioradas e melhorando, assim, a qualidade da via, além de garantir a segurança de quem trafega pelo local. A prefeitura continua cobrando do Governo do Estado que prometeu realizar a manutenção completa da pista, ainda neste primeiro semestre de 2020.

A operação conta com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos e também da Secretaria de Segurança Pública, que enviou a Guarda Municipal para orientar os motoristas que passam pelo trecho que recebe os reparos.