Estrada de Latino Melo, em Saquarema, está passando por reparos

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, está no segundo dia de serviços de recuperação emergencial da RJ 128, a Estrada de Latino Melo. A rodovia, que é de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é uma das entradas no município.

As equipes estão recuperando o pavimento e tapando os buracos dos pontos considerados mais críticos, que ofereciam insegurança ao tráfego e dificultava o fluxo de veículos.

Nesta terça-feira, equipes do DER-RJ também chegaram ao local para efetuar reparos, acelerando assim a recuperação da estrada.

Os motoristas que trafegam pela RJ 128 devem redobrar a atenção pois vários trechos estão em obras e passando por manutenção.