Foragido de São Gonçalo é preso em Cabo Frio

No dia de hoje, 09/12/2021, por volta das 06h, Policiais Civis da 126ªDP – Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional LUIZ A.M.M, Vulgo “COCÃO”.

Contra LUIZ pendiam três Mandados de Prisão Preventiva pelos crimes de Homicídio Qualificado e Roubo Majorado, oriundos da comarca Itaboraí e São Gonçalo.

LUIZ, após levantamento de dados do setor de inteligência desta UPJ, com apoio de Policiais do Serviço Reservado do 25°BPM, foi capturado dentro da comunidade do Manoel Corrêa, nesta cidade.