Iguaba Grande adia provas do concurso público para 2021

As provas do concurso público de Iguaba Grande, que aconteceriam nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, foram adiadas para o primeiro trimestre de 2021. O anúncio foi feito pelo prefeito Vantoil Martins, durante uma live na página oficial da Prefeitura no Facebook. Esta é a segunda vez que as provas são adiadas devido à pandemia do novo coronavírus.

Antes da live, o prefeito esteve em reunião, no gabinete, com membros da Comissão Organizadora do concurso, com representantes da empresa IBDO, com representantes da equipe epidemiológica do município, com o secretário de Governo, Jales Lins, com o Chefe de Gabinete, Fábio de Oliveira Costa, e com o secretário de Saúde, Valdeci Pereira da Silva Júnior. O objetivo era fazer uma avaliação da situação em virtude do aumento dos casos do número de covid em todo o Estado do Rio de Janeiro e da decretação da Bandeira Laranja na cidade a partir desta última segunda-feira (30).

Segundo Vantoil, todos os protocolos em cumprimento à prevenção do contágio do covid-19 estavam sendo tomados. “As provas aconteceriam em seis municípios, durante três finais semanas em cerca de 20 escolas. Apesar de todas essas medidas, estamos lidando com vidas, com alguns candidatos que são do grupo de risco, então, em respeito à vida da população iguabense e dos mais de 20 mil candidatos inscritos, achamos melhor optar por mais este adiamento”, explicou o prefeito