Iguaba Grande mantém as ações de combate à Dengue

A Prefeitura de Iguaba Grande está reforçando as ações de segurança e higienização no combate ao mosquito aedes Aegipty. As visitas domiciliares, agora, seguem as recomendações do Ministério da Saúde: acontecem a cada dois meses e apenas a área externa dos imóveis, com o objetivo de verificar a existência de focos e alertar a população quanto aos riscos.

Segundo as normas técnicas do Governo Federal, o carro UBV (Ultra Baixo Volume), conhecido popularmente como “fumacê”, só deve ser utilizado em períodos de epidemia. “Como os casos de dengue estão sob controle em Iguaba, de acordo com a norma técnica não temos necessidade de usar o carro fumacê no município”, contou o secretário de Saúde, Valdeci Júnior, lembrando ainda que em casas de veraneio as visitas são realizadas quando o morador está presente.

Durante todo o ano de 2019 foram registrados 276 casos de dengue e 377 de chikungunya em Iguaba Grande. Esse ano, até o mês de junho, foram 34 casos de dengue e 18 de chikungunya, uma queda de 87,6% nos casos de dengue e de 95,2% nos casos de chikungunya. Ainda assim, a Secretaria de Saúde disponibilizou dois telefones para que a população possa denunciar possíveis focos de mosquito: 2634-3738 e 2634-3808.