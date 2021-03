Maricá passa a oferecer bicicletas compartilhadas para moradores

A Prefeitura de Maricá entregou nesta terça-feira (09) as cinco primeiras estações de bicicletas de uso compartilhado da cidade. As ‘Vermelhinhas’, como já são conhecidas as bikes, podem ser usadas gratuitamente, mediante um cadastro feito pelo celular, baixando o aplicativo da Empresa Pública de Transportes (EPT) Vermelhinhas. Até o fim deste mês, outras quinze estações estarão liberadas, totalizando 200 bicicletas à disposição da população.

Na solenidade realizada no Centro, onde fica uma das estações, o prefeito Fabiano Horta parabenizou os moradores de Maricá pela, como definiu, “nova conquista”. Segundo Horta, as ‘Vermelhinhas’ representam uma revolução no acesso à mobilidade pública na cidade, de maneira saudável e sustentável – menos de uma semana depois da expansão da malha de ônibus de tarifa zero para toda a cidade.

O prefeito também ressaltou que Maricá vem se destacando, mesmo no cenário da pandemia, como uma cidade que promove a vida, a saúde, seja no combate ao coronavírus, seja no lançamento de um novo meio de transporte, que estimula o cuidado com a saúde física e mental.

Foto: Marcos Fabrício

“Tivemos na última semana a chegada dos ‘Vermelhinhos’ a toda a cidade, e hoje temos este novo modal, a bicicleta, para integrar a cidade em seu cotidiano e nos períodos de lazer. É para ser usada nos deslocamentos a trabalho, mas também nas visitas aos pontos turísticos e áreas de lazer. Nossa malha cicloviária tem sido expandida e é fundamental demarcar a importância desse meio de transporte, que dialoga com hábitos de vida mais saudáveis e com a sustentabilidade”, disse.

O presidente da EPT, Celso Haddad, destacou a facilidade que os maricaenses ganharam de se deslocar por toda a cidade sem custos.

“A chegada das bicicletas é um marco para a cidade, para o governo e para a EPT, ao trazer um novo modal de transporte, que vai se integrar às linhas de ônibus ‘Vermelhinhos’ e é, obviamente, mais sustentável”, celebrou ele, acrescentando que o projeto vai se expandir rapidamente, acompanhando os investimentos na ampliação da malha cicloviária de Maricá.

“Vamos aos poucos chegar a todo o município, e além disso também já estamos providenciando bicicletas infantis e para pessoas com deficiência, tudo para levar essa nova opção de mobilidade ao maior número de moradores possível”, completou Haddad.

Integrante do grupo Aventureiras no Pedal, Dennise Rubenite se disse maravilhada com as ‘Vermelhinhas’. “Pedalar é saúde física e mental, é fazer novos amigos, passear. As bikes são muito bem vindas, a iniciativa é excelente”, elogiou ela, que avaliou uma das bicicletas ao lado do prefeito: “São muito macias e fáceis de guiar. Aprovadíssimas!”.

Foto: Marcos Fabrício

Como funciona?

Para pegar uma bicicleta emprestada, o maricaense precisa se cadastrar no aplicativo ‘EPT’, da Empresa Pública de Transportes.

Basta inserir dados pessoais e um cartão de crédito como forma de segurança em casos de perda ou roubo das bikes, sem nenhum valor cobrado pela utilização. Quem não tiver ou não quiser informar um cartão de crédito, terá que se cadastrar presencialmente na sede da empresa, levando documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Menores de idade não poderão se cadastrar, mas poderão usar as bicicletas se incluídas nos cadastros de seus pais.

De acordo com a EPT, uma licitação já está sendo feita para a aquisição de bicicletas infantis e destinadas a pessoas com deficiência.