Mensagem em painéis da RJ-124 promove campanha de doação de sangue do Junho Vermelho

A CCR ViaLagos está conscientizando motoristas e passageiros que passam pela RJ-124 sobre a importância da doação de sangue, celebrando a agenda do Junho Vermelho, criada em 2015 pelo Ministério da Saúde.

Com o uso dos painéis luminosos ao longo do trecho, o Instituto CCR (gestor social do Grupo CCR) está levando mensagens que reforçam o gesto de empatia durante a pandemia, lembrando que doar sangue é um ato de amor ao próximo e cuidado com a vida. Nos painéis aparece a seguinte mensagem:

A ideia é que as pessoas lembrem do quanto podem ser vitais para o outro e procurem o Hemolagos, que está localizado em Cabo Frio. A unidade abastece a nove municípios da Costa do Sol e está precisando de doações.

Para doar sangue, é necessário atender os requisitos abaixo (ao fim da matéria) e agendar pelo WhatsApp do Hemolagos: (22) 98744-7988.

O Instituto CCR explica que o apoio à doação é mais do que uma campanha, é uma causa. O objetivo é conscientizar o público interno e externo da companhia.

“É tradição do Instituto CCR o investimento em causas de saúde e bem-estar para colaboradores e sociedade. E a doação de sague é uma das mais poderosas ações em prol da vida, unindo cidadania, voluntariado e dedicação ao outro”, enfatiza Cristine Naum, gerente executiva do Instituto CCR.

Serviço

Onde doar?

No Hemolagos – Rua Barão do Rio Branco, nº 88, Passagem, Cabo Frio/RJ. Mais informações nas redes sociais da unidade. Agendamento pelo WhatsApp (22) 98744-7988.

O que preciso para ser doador?

Estar com boa saúde;

Ter entre 18 e 69 anos;

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado e alimentado;

Apresentar documento original;

Importante: Esperar 48h após ter tomado vacina da gripe ou da Covid-19. É preciso citar sobre a vacinação durante o atendimento no Hemolagos.

A checagem dos itens acima será feita pelos profissionais de saúde no atendimento preliminar.