Missas estão suspensas na região

A Arquidiocese de Niterói, que abrange as Igrejas Católicas da Região dos Lagos, suspende missas, confissões e atividades comunitárias até 26/03, devido à prevenção do Coronavírus.

A igreja pede que os fiéis assistam a Santa Missa pelos meios de comunicação.

Confira a nota da Igreja Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Frio:

Queridos Paroquianos, a Paz de Jesus!

“Diante do Decreto do Arcebispo de nossa Arquidiocese, a respeito das celebrações e atividades paroquiais em razão da covid-19, informamos que tudo estará suspenso até dia 26/03, tudo compreende: casamentos, as vias-sacras, os atendimentos paroquiais, o mutirão de confissões e as confissões auriculares, a comunhão aos enfermos e etc. No dia 26/03 o Arcebispo dará novas informações. As Missas serão celebradas diariamente, sem a participação do povo, ou seja, não poderemos permitir o acesso ao povo, nem a alguns particulares, apenas tomarão parte na celebração, um ou dois assistentes para leituras e para servir o altar Como ficou dito - e o Arcebispo tem essa autoridade - todos dispensados do preceito dominical. Na Capela do Peró, não haverá Missa e procissão de São José. Todos os dias, iremos transmitir a Missa pela TV Litoral e pelo facebook. Atenção para os horários das Missas a serem transmitidas pela tv e facebook: De Segunda a sexta, às 19h e domingos as 8h30m e 20h. Pe Marcelo Chelles - pároco