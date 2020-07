Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart) realiza pesquisa com educadores de Cabo Frio

O Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart/Ibram), situado no Convento Nossa Senhora dos Anjos, realiza uma pesquisa de opinião entre os profissionais da Educação da região. O objetivo é investigar o perfil dos educadores e suas práticas com alunos para o planejamento de projetos e ações da instituição, como o “Educação para o patrimônio no Mart”. O levantamento é feito por meio de formulário on-line. Para acessar, clique aqui.

A pesquisa deseja conhecer a opinião dos profissionais sobre o patrimônio cultural da região e a relação desses educadores com museus, principalmente com o Mart. O projeto “Educação para o patrimônio no Mart” também prevê um ciclo de atividades voltadas para o setor, após a pandemia do coronavírus, com participação de pesquisadores.

Outra medida é a criação do site institucional que disponibilizará informações, imagens do complexo arquitetônico e materiais paradidáticos que possam ser utilizados pelos professores como recurso didático nas aulas. A ação está em fase de desenvolvimento com previsão de conclusão em dezembro.

O Mart, construído no final do século XVII, é um dos marcos da arquitetura religiosa do período colonial, com grande acervo de arte sacra e barroca. Sua importância cultural faz dele um espaço rico para processo de ensino-aprendizagem da região. O monumento está localizado no Largo Santo Antônio, no Centro, e está, temporariamente, sem atendimento ao público por conta da pandemia do novo coronavírus.