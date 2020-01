O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Iguaba Grande

O suplente de vereador Elifas anda triste pelas ruas de Iguaba Grande. Elifas, que já ocupou a sub-secretaria de Saúde, esperava voltar, mas com a entrada de Renato Santos sente que vai ser difícil. Segundo a galera da boca maldita, Elifas vai virar oposição. E agora?

Cabo Frio

O advogado Ian Eduardo de Carvalho Barreto é o novo secretário de Educação de Cabo Frio. O nome foi anunciado no início da noite de ontem pelo prefeito Adriano Moreno. Ian é casado e filho de professores. O advogado atuou na assessoria jurídica da secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia. Ele assume a pasta no lugar de Márcia Almeida, que deixa o cargo por motivos pessoais. Ian é o terceiro nome a assumir a Educação no governo Adriano. Cláudio Leitão ficou no cargo 297 dias. Márcia Almeida ocupou a pasta por 253 dias. E os professores prometem um manifesto para esta terça-feira (21) pelas ruas de Cabo Frio. A crise continua.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo está festejando a possibilidade de acabar com a abordagem dos turistas nas ruas cabitas. Renatinho quer um novo modelo de cobrança dos passeios de barco no município. Além disso, será possível comprar os passeios diariamente pela internet com comodidade e segurança.

Araruama

Sobe para seis o número de pré-candidatos a prefeitura de Araruama. Os confirmados na lista de pré são: Lívia de Chiquinho, André Mônica, Rodrigo Meira, João Pinto, Rezende BPRV e Jorge Ambientalista. Outros nomes podem surgir.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ganhar um Centro de Abastecimento. O empreendimento deve entrar em operação até o final do ano e a estimativa é de geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos. Serão seis mil metros quadrados construídos, com 156 boxes e 28 lojas para a comercialização de hortifrutis, pescados, carnes, flores, além de supermercado, lojas de embalagens e um Truck Center. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, autoridades, empresários e produtores rurais convidados vão conhecer as futuras instalações da área de 90 mil metros quadrados.

Búzios

Pelo visto, o ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, abraçou o pré candidato Leandro do Bope. Segundo alguns eleitores de Búzios, os dois foram vistos caminhando nesta terça-feira (21) em Manguinhos.