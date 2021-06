Na noite desta segunda-feira, dia 07, Ireno Duarte, Policial Militar, foi executado dentro da própria residência, um sítio, no bairro de Bonsucesso, em Saquarema.

De acordo com a polícia, criminosos estavam vestido roupas do Bope e invadiram a casa do PM, que chegou a trocar tiros com eles, mas não sobreviveu. Morreu ainda no local.



Duarte era casado, deixa uma filha e um filho. O policial era lotado no 25º BPM que fica em Cabo Frio.

Em breve, mais informações.