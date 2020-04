Prefeitura de Araruama lança projeto Saúde Delivery para ajudar identificar casos suspeitos de Covid-19

Nesta quarta-feira, 15, a Prefeitura de Araruama irá lançar o projeto “Saúde Delivery”. A finalidade é ampliar o atendimento, principalmente, às pessoas com mais de 60 anos e aquelas que fazem parte dos grupos de risco, para que elas não precisem sair de suas casas.

Como vai funcionar??

Serão destinadas duas linhas telefônicas para que as pessoas com 60 anos ou mais e as que fazem parte do grupo de risco, e que tenham suspeitas de Covid-19, possam ligar para tirar dúvidas. Quem vai atender essas ligações serão profissionais da área da Saúde. Caso o médico identifique a necessidade de uma atenção especial uma equipe vai até a residência da pessoa para fazer uma avaliação pessoalmente. Foram designados 4 veículos para fazer esse atendimento.

A única arma que temos hoje contra o Coronavírus é o isolamento social. Vamos juntos lutar contra esse inimigo invisível. Fique em casa!

Linhas telefônicas: (22)99221 289 (22) 99253 6271