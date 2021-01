Prefeitura de Cabo Frio segue realizando ordenamento das praias

A Prefeitura de Cabo Frio segue com a operação de ordenamento das praias da cidade. Ontem, três quiosques da Praia do Peró foram multados por desrespeitarem as novas regras, que passaram a valer nesta terça-feira (5). De acordo com os fiscais do Meio Ambiente e da Fiscalização de Posturas, os estabelecimentos estavam com mais jogos de mesas do que o permitido.

De acordo com a nova regra, cada barraca, quiosque ou restaurante pode dispor até dez jogos de mesas, que devem ser colocados aos poucos, conforme a demanda de clientes. Um restaurante da orla foi notificado pela mesma infração.

De acordo com o novo regulamento, após a notificação, caso o descumprimento continue, o estabelecimento será multado, podendo perder a licença, em caso de recorrência, e ter materiais apreendidos.