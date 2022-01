Prefeitura de Cabo Frio tem novo sistema de gestão de combustível da frota de veículos

Com objetivo de gerenciar melhor os gastos com combustível, a Prefeitura de Cabo Frio começa a utilizar, nesta sexta-feira (14), um novo sistema de gestão de abastecimento da frota de veículos do município, que está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

O serviço é prestado pela empresa contratada Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, que concorreu e ganhou o processo de licitação para a implantação e administração do sistema pelo prazo de 12 meses.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, agora os veículos da Prefeitura de Cabo Frio contam com um cartão para o abastecimento em postos de combustíveis. Assim, é possível fiscalizar os gastos em tempo real e continuar fornecendo o necessário para o trabalho dos servidores.

“Cada automóvel tem um cartão que fica dentro do veículo e só vale para o abastecimento do mesmo. Com o novo sistema, poderemos acompanhar em tempo real o gasto com combustível da frota municipal, além de eliminar despesas de reembolsos. O motorista vai abastecer em postos no município e em postos cadastrados em outras cidades, de qualquer bandeira, com o cartão que terá o valor da litragem autorizada e, quando a mesma for atingida, o sistema travará o crédito automaticamente”, explica Jefferson Buitrago.

O secretário destaca também que o novo sistema vai gerar economia para os cofres públicos.

“Com esse controle em tempo real, teremos como gerenciar o gasto de combustível de cada veículo, evitando assim desperdícios. Todos os veículos da frota já estão com os cartões, que ficam dentro do carro, e o sistema já está operando. Nosso objetivo, além de otimizar a máquina pública, é ter mais controle dos gastos municipais”, finaliza Buitrago.