Prefeitura de São Pedro da Aldeia apresenta estruturas turísticas e econômicas a representantes de empreendimento holandês

Consultores da empresa paulista Caio Calfat realizam um tour de reconhecimento das estruturas turísticas e econômicas de São Pedro da Aldeia. Os profissionais representam o empreendimento holandesa que possui um projeto para a construção de um hotel resort no bairro Praia Linda. A recepção aconteceu, inicialmente, pela secretária de Turismo, Andrea Tinoco, e pelo prefeito, Fábio do Pastel, em reunião realizada no gabinete da administração municipal nesta terça-feira (9).

Na reunião, foi apresentado o potencial turístico do município e os planejamentos iniciados para o fomento da área após o período de pandemia do coronavírus. “Começamos o nosso trabalho com a unificação do trade, chamando todos para que colaborem. Estamos organizando os serviços que podemos oferecer ao turista e, assim, vamos buscar mais qualificação para o setor. Além disso, começamos a movimentar nossos conselhos, o cadastro do Cadastur dos agentes turísticos e o atendimento técnico para impulsionar as nossas políticas públicas”, relatou a Andrea Tinoco.

Os consultores visitaram os polos de distribuição, logística e automotivo instalados no município, o centro histórico, a Ilha do Boi e a finalização da construção do Museu de Sal. “São Pedro da Aldeia está geograficamente no centro da Região dos Lagos, sendo referência na captação de novos empreendimentos. Não é à toa que grandes empresas estão situadas aqui, trazendo grande desenvolvimento econômico e social à cidade. O nosso objetivo é expandir as vertentes desses negócios e, sem dúvida, os atrativos turísticos nos dão uma grande gama de possibilidades a serem exploradas”, comentou o prefeito, Fábio do Pastel.

Sobre o turismo, a atual gestão concentra esforços no desenvolvimento de projetos que impulsionem os vários segmentos que podem ser explorados na cidade. Foram listados planejamentos sobre atrativos esportivos, aproveitando a vocação da Lagoa de Araruama para execução de modalidades náuticas. O fomento do turismo de negócios também é pautado, levando em consideração a concentração de empresas na cidade e seus públicos. O setor gastronômico é outra vertente estrategicamente pensada pela diversidade de estabelecimentos alimentícios e pela culinária praieira, também advinda da pesca e do ambiente lagunar. O turismo cívico, histórico, rural, ecológico também estão em destaque.

“Apesar do momento difícil quanto à pandemia, estamos fazendo todas as reestruturações necessárias para explorar as potencialidades que a cidade oferece ao turista e, assim, captar novos recursos e empreendimentos. São Pedro da Aldeia assume uma posição extremamente promissora como destino turístico da região. Estamos abertos para receber e mostrar o nosso município e estreitar parcerias para a chegada de novos parceiros”, destacou a secretária, Andrea Tinoco.

Lake Resort São Pedro da AldeiaO projeto prevê um empreendimento voltado ao fortalecimento do turismo e esportes náuticos. Além da construção de um complexo hoteleiro, a iniciativa ainda prevê espaço para atividades ao ar livre, esportes e atividades aquáticas e uma marina com escola de vela, restaurante, supermercado, padaria/cafeteria e parque esportivo.