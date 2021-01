Prefeitura de Saquarema disponibilizará IPTU 2021 on-line

A Prefeitura de Saquarema, pelo terceiro ano consecutivo, disponibilizará o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2021, Taxa de Foro e demais tributos municipais de forma on-line. As guias estão disponíveis no Portal de Atendimento ao Cidadão, que pode ser acessado por meio do site www.saquarema.rj.gov.br.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, o contribuinte precisa ficar atento às datas. A cota única do IPTU com desconto de 20% é válida até 31 de janeiro. Quem quitar os tributos em cota única no mês de fevereiro terá desconto de 10%. Os pagamentos efetuados a partir de março não terão descontos.

Além da emissão on-line, a fim de evitar aglomerações, a Prefeitura de Saquarema disponibilizou postos de atendimento para a emissão das guias. Os postos exclusivos são:

Em Saquarema, no Teatro Municipal (Salarte) e na Prefeitura de Saquarema, no setor de Cadastro, Rua Coronel Madureira, 77;

• Em Porto da Roça, no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, Avenida Saquarema, 4299;

• Em Vilatur, na Escola Municipal Vilatur, Rua Praia da Maranduba, lote 06, Quadra 38;

• Em Jaconé, no Centro Administrativo de Jaconé, na rua 97, s/nº (ao lado do posto de saúde);

• No Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 50, Centro (próximo ao Metrô Carioca).

Para o pagamento da Taxa de Foro, a cota única com desconto de 20% é válida até 31 de janeiro. Quem quitar a Taxa em cota única no mês de fevereiro terá 10% de desconto. Após o prazo, o contribuinte perde o desconto.

Para 2021, a Prefeitura de Saquarema oferece a opção de parcelamento do IPTU, com o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro. Já a Taxa de Foro poderá ser parcelada em até 4 vezes, com primeiro vencimento em 31 de janeiro.

Para informações ou dúvidas, a Prefeitura de Saquarema disponibiliza um número de telefone para atendimento ao público: (22) 2655-6400.