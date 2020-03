Prefeitura de Saquarema inicia pavimentação no Asfalto abelho

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, iniciou a colocação de asfalto nas ruas do bairro Asfalto Velho. Neste momento, equipes da secretaria estão atuando na camada final da pavimentação do bairro, dando mais qualidade de vida aos moradores e melhorando a mobilidade urbana da região.

As obras contemplam drenagem, pavimentação e urbanização do bairro.