Prefeitura de Saquarema oferece vagas para curso preparatório da Polícia Federal

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu vagas para o curso preparatório para a Polícia Federal. Realizados no Centro de Capacitação Profissional, no bairro São Geraldo, os moradores de Saquarema poderão se capacitar para o concurso que a PF fará nos próximos meses.

As inscrições já podem ser realizadas por meio de formulário disponível no link a seguir: (Formulário de Inscrição) As aulas serão no sistema híbrido de ensino, ou seja: durante a pandemia do Covid-19, por meio de plataformas on-line. Assim que acabar a pandemia, as aulas retornam ao formato presencial.

“Estamos investindo pesado na Educação. Da creche ao Ensino Superior, estamos criando oportunidades para que as crianças tenham ensino de qualidade e que nossos jovens possam ingressar em boas universidades ou nas Forças Armadas. Estes cursos, que na maioria das vezes são muito caros, são oferecidos gratuitamente à população”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

O curso preparatório para a Polícia Federal oferecerá aulas de Português, Raciocínio Lógico, Geopolítica, Física, Ética e Cidadania, Inglês e Espanhol. Durante as aulas, serão feitas resoluções de questões de provas anteriores, além de oferecer videoaulas e apostilas.

As inscrições ficam abertas até o dia 05 de fevereiro e as aulas terão início no dia 22/02 (segunda-feira).