Prefeitura entrega mais 7 mil mudas de Citros a Agricultores de Araruama

A Agricultura familiar em Araruama vem ganhando fomento e incentivo por parte do poder público municipal

Nessa terça-feira, 09, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca entregou mais 7 mil mudas de Citros, variedades de laranja, limão e tangerina, para 42 pequenos agricultores da Região.

A cerimônia aconteceu no Galpão Agroindustrial, que fica no Distrito de São Vicente, e para evitar aglomeração, foi transmitida ao vivo através do Facebook da Prefeitura.

Os pequenos produtores receberam também um cartão para que a Secretaria de Agricultura possa acompanhar o desenvolvimento dos plantios.

A expectativa é de que daqui há 5 anos essas mudas resultem na colheita de 500 toneladas de Citros.

A ação faz parte do Projeto Revita Citros, que tem o objetivo de estimular o cultivo de frutas cítricas no município. Ao todo já foram doadas 24 mil mudas , por meio do projeto, para agricultores da Região.

São estímulos como esse que mantém Araruama como o maior produtor de citros do Estado. Só em 2019 foram produzidas 25 mil toneladas de laranja, 6 mil de limão e quase 3 mil de tangerina.

Vale ressaltar que, além das mudas, os produtores também contam com o acompanhamento e análise de solo feito pela Secretaria de Agricultura e acesso à máquina de separação e limpeza de citros, instalada recentemente no Galpão Agroindustrial, e que eleva a qualidade e o valor das frutas no mercado.