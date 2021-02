Prefeitura segue com a operação “Búzios contra Covid”

A Prefeitura de Armação dos Búzios, através das equipes de Vigilância Sanitária, Agentes de Saúde, Agentes da Postura e Guarda Municipal segue com as operações de fiscalização pelo município.

A ação tem como foco contribuir no combate a Covid-19 e orientar os estabelecimentos, pousadas, moradores e visitantes sobre a importância de seguir os protocolos de segurança durante a pandemia.

Nesse fim de semana, as equipes percorreram o Centro, a Rua das Pedras e o Porto da Barra em Manguinhos.

Segundo alguns comerciantes, a fiscalização e conscientização de um turismo responsável para o município é mais que necessário. Confira os depoimentos:

Bruno Santos, gerente de loja, informa que os cuidados são importantes para a segurança de todos.

“Para minha equipe, para os clientes, importante para o Turismo e para não lotar os hospitais. Temos que seguir as orientações para que o comércio consiga vencer essa pandemia”.

Emilia Vieira, colaboradora do Restaurante Nami Gastrobar, afirma que “às vezes, as pessoas querem ser atendidas e não querem esperar. Essa é a minha maior dificuldade. Eles não se importam de estar um perto do outro. Então, a fiscalização ajuda os estabelecimentos a cumprir as normas. Para o bem comum de todos, temos que nos adequar às exigências e realizar um bom atendimento para nossos visitantes”, disse.

De acordo com os Decretos Municipais, n° 1523, 1533 e 1536, de 2020, é obrigatório o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Aos finais de semana, os estabelecimentos devem operar com 70% da capacidade máxima, mantendo 1,5m de distância das mesas para garantir um ambiente seguro e tornar o turismo responsável neste período de pandemia.

A Prefeitura parabeniza, através da Secretaria de Saúde, todos os profissionais que auxiliam na promoção e proteção à saúde de todos. As equipes têm sido exemplos de responsabilidade e competência no combate a Covid-19. As barreiras sanitárias continuarão operando pelo município.