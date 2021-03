Prefeitura vai inaugurar projeto “Araruama Igual Pra Todos” com rampa de acesso à cadeirantes na Lagoa

Acessibilidade e inclusão Social. Pensando nesses direitos do cidadão a Prefeitura de Araruama vai inaugurar nesta terça-feira, 16, uma Rampa de Acesso e um Deck para receber os cadeirantes às margens da Lagoa de Araruama, no Centro, na altura da Praça Menino João Hélio. A iniciativa faz parte do projeto “Araruama Igual Pra Todos”.

A rampa fica ao lado do calçadão da orla, e tem 8 metros de comprimento. Uma estrutura que dá acesso à passarela de madeira do Deck, que, por sua vez, tem 30 metros de comprimento, e conta com iluminação de led e paisagismo.

O cadeirante terá disponível cadeiras anfíbias de rodas flutuantes, especiais para banho.

Para democratizar ainda mais o acesso ao lazer, o município adquiriu 4 dessas cadeiras de rodas flutuantes, que vão ficar à disposição dos moradores cadeirantes e com os cuidados dos profissionais da prefeitura. Elas vão permitir o acesso do cadeirante à praia, facilitar sua locomoção, e ainda propiciar um refrescante banho na Lagoa de Araruama. Vale ressaltar que os cadeirantes deverão estar com um acompanhante para o banho.