Previsão do tempo para o final de semana em Cabo Frio

Sexta-feira (24) , o tempo se manterá instável em consequência do deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano e o céu irá variar entre nublado e nublado, com previsão de chuvas isoladas no decorrer do dia, podendo ser forte.O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) expediu aviso de atenção a possível mau tempo – chuva forte. Máxima prevista de 27° e mínima de 20°.

Sábado (25), céu claro com algumas nuvens e aumento gradativo da nebulosidade no decorrer do dia, sem previsão de chuva.

Máxima prevista de 28° e mínima de 20°.

Domingo (26), sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima prevista de 29° e mínima de 21°.