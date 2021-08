Projeto Arraial a Pé oferece aos turistas um novo olhar da cidade

Arraial do Cabo realizou nesta segunda-feira (30) a segunda oficina do projeto “Arraial a pé”, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo. O objetivo é fomentar novas formas de turismo, proporcionando aos guias outros olhares e perspectivas de trabalho, oferecendo ao turista e visitante uma maneira diferente, sustentável e genuína de conhecer a cidade. O encontro aconteceu no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar.

A apresentação aconteceu durante todo o dia e reuniu técnicos, pesquisadores e personalidades locais, que abordaram temas relacionados a temática do roteiro cultural, como a pesca, os costumes e tradições e as transformações que aconteceram ao longo dos anos. Este roteiro envolve pontos de visitação na Prainha e Praia do Pontal.

Foram elaborados cinco roteiros, chancelados pela Secretaria de Turismo, que ao longo do ano serão divulgados, levando o visitante a uma viagem na história, nos causos, saberes, sabores e paisagens de Arraial do Cabo através de uma experiência inesquecível. Para cada um destes roteiros, haverá uma oficina de conteúdo. A primeira aconteceu em julho e abordou temas envolvendo o roteiro histórico “Dos nômades aos pescadores”. A próxima acontece em setembro.

Participaram do evento os historiadores Thereza Moreira e Jean Pierre; o arquiteto do IPHAN Região dos Lagos, Ivo Barreto; e da Presidente da Cooperativa Sol, Salga e Arte, Cleusa dos Remédios, a Cleusinha; além do Secretário de Turismo, Marco Simas; da Superintendente de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher, Carla Pereira; e da Chefe de Serviços de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Marta Fonseca.