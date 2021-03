Projeto “Quarta é Feira na Praça” em Araruama agora é itinerante

A exposição e venda de produtos vindos da roça e comercializados por pequenos agricultores familiares, estará amanhã, 3, quarta-feira, na Rua Coronel Francisco Alves da Silva, conhecida popularmente como Calçadão da Rua do Itaú, no Centro, das 07h às 14h.

Ao todo, 16 agricultores participam da Feira. São comercializados mel, queijos, frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho: da roça direto para os consumidores.

Para manter a segurança, expositores e clientes em geral devem cumprir as medidas de higienização e distanciamento social. Entre elas, estão: o uso obrigatório de máscaras de proteção; uso de álcool em gel disponibilizado pelos comerciantes; as barracas devem estar dispostas com uma distância mínima de dois metros entre elas. Além disso, é proibida a permanência no local, consumo de produtos e aglomeração.