Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia conta agora com Centro de Triagem Covid-19

São Pedro da Aldeia já conta com uma estrutura para atendimentos de pacientes com suspeita ou sintomas similares à COVID-19.

Desde quinta-feira (30), o Centro de Triagem COVID-19 está em funcionamento. A estrutura foi montada em frente ao Pronto-socorro Municipal e funciona das 7h às 19h. O Centro de Triagem aldeense foi custeado com recursos municipais e estaduais. Até essa quinta-feira, São Pedro da Aldeia havia registrado 21 casos confirmados de coronavírus, dois óbitos confirmados e um óbito sob investigação.

Foto: Jefferson Viana

“Estamos trabalhando com responsabilidade e nossos esforços estão voltados para combater a propagação desse vírus no nosso município. O Centro de Triagem vai auxiliar o atendimento que já vem sendo feito pela saúde. A administração pública tem se empenhado no enfrentamento contra a COVID-19, mas é importante que cada cidadão também seja consciente e faça a sua parte adotando medidas de prevenção”, orienta o prefeito.

Instalado em frente ao Pronto-Socorro Municipal, o Centro de Triagem conta com acolhimento, recepção, sala de observação, classificação de risco, consultórios médicos, áreas de paramentação e alimentação, expurgo e leitos. Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o Centro de Triagem será responsável pela seleção e atendimento de casos de síndromes gripais que apresentem os sintomas da Covid-19, como febre, tosse, coriza e dificuldade de respirar.

Foto: Jefferson Viana

Segundo a secretária de Saúde, Francislene Casemiro, a portaria do Ministério da Saúde respalda que as estruturas com esse perfil atendam, no mínimo, com uma carga de oito horas de serviço. No entanto, para dar mais agilidade ao atendimento, no Centro de Triagem do pronto-socorro aldeense esse funcionamento foi estendido para 12 horas.

Foto: Jefferson Viana

“Definimos o horário de funcionamento de acordo com o registro de maior fluxo de pacientes. Os pacientes diagnosticados com Covid-19 que necessitarem de internação, serão encaminhados para uma unidade intermediária, criada dentro do Pronto-Socorro, onde irão dispor dos suportes necessários até a liberação de vaga hospitalar pela Central Estadual de Regulação”, disse a secretária.