Reunião é realizada para discutir passeios de bugres e quadriciclos em Arraial do Cabo

O Secretário do Ambiente de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, reuniu nesta segunda-feira (4), representantes de bugreiros e de quadriciclos de passeio do município para discutir propostas visando o ordenamento da atividade no Parque Estadual Costa do Sol.



Também participou da reunião o presidente da Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Maycon Victorino.

A proposta da Prefeitura de Arraial do Cabo é transformar bugreiros e o pessoal dos quadriciclos em guias e condutores ambientais das unidades de preservação ambiental evitando a degradação. A iniciativa também visa fomentar a atividade economicamente.

Novas reuniões com representantes das Associações de Bugreiros e de Quadriciclos serão agendadas. No último fim de semana a Secretaria do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), flagraram bugreiros praticando atividades irregulares como estacionar próximo a área de banho e transitar por cima da vegetação fixadora de dunas, no Parque Estadual Costa do Sol.