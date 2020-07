São Cristóvão, em Cabo Frio, recebe equipe de desinfecção na quarta

A Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental realiza mais uma fase de limpeza e desinfecção no bairro São Cristóvão. Os principais pontos serão atendidos na quarta (01), a partir das 9h, em mais uma etapa do cronograma de ações em espaços públicos para enfrentamento da pandemia. A medida faz parte do pacote de combate e prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental do município, Andreia Nogueira, após a limpeza do local pelas equipes da Comsercaf, a desinfecção será realizada com hipoclorito de sódio a 1%, solução recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Alguns dos principais espaços do bairro, como a Secretaria de Saúde bem como o Posto de Atendimento Médico (PAM), o Hospital Central de Emergência (HCE) e o Hospital São José Operário e o Hospital Dia, já foram alvo das ações de desinfecção da Vigilância em Saúde Ambiental.

A operação desta quarta é uma parceria da Prefeitura com a Prolagos, concessionária de água e esgoto da região; com as Secretarias de Meio Ambiente, de Mobilidade Urbana e de Saúde; com as equipes da Comsercaf, da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, além da Guarda Civil Municipal.

Importante destacar que o governo municipal realiza a desinfecção periódica, em todo o município, de locais de grande circulação de pessoas – como praças, pontos de transporte público e unidades de saúde – de acordo com orientações de instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS), que afirmam ser o isolamento social e a higienização as principais formas de se conter a contaminação pelo novo coronavírus.

Desinfecção

De março até o momento já foram higienizados locais como o Terminal Rodoviário Alexis Novellino e pontos de ônibus das adjacências, bem como unidades de saúde, além da sede do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o Departamento de Trânsito (Detran) e o 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Em abril, as equipes atuaram em Tamoios nos bairros de Santo Antônio com desinfecção do trecho de parada de ônibus até a ponte, que faz limite com o distrito de Barra de São João, e o PAM. Em Unamar a ação foi realizada na área onde há maior concentração de comércio do distrito e também no Shopping UnaPark. A Unidade de Saúde Básica (UBS) e Hospital Municipal de Tamoios, em Aquarius, também foram desinfectados.