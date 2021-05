São Pedro da Aldeia debate parcerias e programas voltados ao setor empresarial

A Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Renda de São Pedro da Aldeia promoveu um encontro com o empresariado da cidade, representantes de instituições de aprendizagem e associações comerciais. O objetivo foi debater a realização de futuras parcerias e desenvolvimento de programas destinados ao setor. A reunião apresentou, ainda, o balanço das principais ações da administração municipal, como a criação de cursos rápidos disponibilizados gratuitamente à população.

Participaram da reunião auditores da Secretaria Regional do Trabalho, de forma on-line, além de representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), instituições ligadas ao sistema S, além do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e Instituto Federal Fluminense (IFF).

Dentre as iniciativas apresentadas no encontro, está o projeto Jovem Aprendiz do Governo Federal, que incentiva empresas a desenvolverem propostas de aprendizagem para jovens e adolescentes. O programa gera oportunidades de emprego, de fomento à renda e de vivência profissional, além de mão de obra e benefícios fiscais para as empresas. Também foram apresentados o Balcão de Empregos e o sistema de estágios.

A diretora de Trabalho da pasta, Vanusa de Arruda, ressaltou que a Lei de Aprendizagem é um ganho para a sociedade. “O programa cria oportunidades para o jovem, qualifica profissionalmente por meio de órgãos como os ligados ao Sistema S, e ainda permite que as empresas desempenhem o seu papel social. É importantíssimo, pois auxilia as famílias dos jovens, os empresários e a própria sociedade, já que eles são vistos e salvos até de caminhos ruins que poderiam trilhar”.

O encontro contou, ainda, com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, da Associação do Polo Logístico, Associação Comercial, Turística, Industrial e Agrícola de São Pedro da Aldeia (Aciaspa), assim como representantes de redes de supermercados e outros empreendimentos instalados na cidade.