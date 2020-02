São Pedro da Aldeia terá o maior complexo de alimentos e logística do interior do Rio

A Região dos Lagos vai ganhar o maior complexo de distribuição de alimentos e logística do interior do Rio, é o Centro de Distribuição de São Pedro (Ceasp). As obras, orçadas em R$ 30 milhões, já estão em andamento às margens da rodovia Amaral Peixoto, no Km 116, no bairro São Mateus. E a partir deste sábado (8), interessados em ter um negócio no local poderão procurar pelos corretores do Ceasp, em horário comercial.

O complexo de 90 mil metros quadrados será um espaço de alimentos, logística e escoamento de diversos produtos, com vendas tanto no atacado quanto no varejo. O objetivo é diminuir a distância entre produtores e a população.



A primeira fase do trabalho, prevista para ser entregue até o fim de 2020, vai contar com 158 boxes e 28 lojas para a comercialização de hortifrutis, pescados, carnes, flores, bebidas nacionais e importadas. O Ceasp também oferecerá restaurantes, supermercado, lojas de embalagens e um Truck Center com canal direto com caminhoneiros.

A segunda fase dos lançamentos está prevista para janeiro de 2021, com 86 boxes e lojas.

Geração de empregos

O empreendimento deve gerar cerca de dois mil empregos diretos e indiretos, de acordo com a assessoria de imprensa. O impacto financeiro previsto já no primeiro ano de lançamento do Ceasp é de mais de R$ 200 milhões.