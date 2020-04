Secretaria de Obras de Cabo Frio está atuando nos bairros Jardim Caiçara, Manoel Corrêa, Jardim Flamboyant e Jardim Esperança

A equipe da Secretaria de Obras atua nesta semana com ações pontuais nos bairros Jardim Caiçara, Manoel Corrêa, Jardim Flamboyant e Jardim Esperança. Nestes locais estão sendo realizadas trocas de manilha, construção de caixa de passagem e poços de visita, desobstrução de rede pluvial, além da recuperação e recolocação de paralelos. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim desta semana.

Segundo o assessor especial da pasta, Eduardo Leal, a equipe está dando continuidade às ações de manutenção necessárias nas ruas da cidade.

Na rua Jorge Lima, no bairro Jardim Esperança, a equipe implantou 30 metros de manilhas. Já na rua Ernesto Melo, houve a substituição de paralelos. Na rua Áustria, no bairro Jardim Caiçara, na rua Índia, no bairro Jardim Flamboyant, e nas ruas das Dunas e Panamá, no bairro Manoel Corrêa foram iniciados os trabalhos de recuperação e manutenção das vias.

A Secretaria de Obras atua com efetivo reduzido e executa somente ações emergenciais ou que já constavam no planejamento, em cumprimento aos decretos municipal e estadual que falam sobre manter o distanciamento físico como medida de contenção ao novo coronavírus (COVID-19).