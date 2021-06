Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia promove qualificação para melhores práticas de vacinação

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia realizou uma ação de aprimoramento entre enfermeiros e técnicos de enfermagem para a promoção da melhor prática de vacinação no município. O objetivo é propagar a humanização no atendimento e ofertar segurança ao morador e aos profissionais no ato da imunização.

A conduta, realizada na tarde desta terça-feira (15), foi ministrada pela diretora da Vigilância em Saúde, a enfermeira Tatiana Leal de Oliveira, na Sala Central de imunização do município. Atualmente, a cidade realiza a imunização contra a Covid-19 e a campanha nacional de combate à gripe, além da vacinação de rotina disponível nos postos de saúde.

“Esses treinamentos são muito importantes porque viabilizam um melhor atendimento à nossa população, principalmente no combate à Covid-19. Quando qualificamos nossas equipes, melhoramos o atendimento, damos mais dignidade às pessoas que estão trabalhando. Nos preocupamos muito com os funcionários e com os nossos usuários”, destacou Tatiana.

Vacinação contra a Covid-19

São Pedro da Aldeia realiza a imunização nos moradores de 56 anos ou mais até esta quinta-feira (17). O município vacina, ainda, trabalhadores da educação e dos demais públicos-alvos já inseridos na campanha. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde, o próximo público-alvo será cidadãos de 55 anos ou mais, com o início da imunização nesta sexta-feira (18). Os munícipes devem procurar os três pontos de vacinação da cidade, das 8h ao meio-dia (veja os cronogramas aqui).

Vacinação contra a gripe

A terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação acontece em dez unidades de saúde do município até o dia 9 de julho. Nesta fase, são imunizados pessoas com doenças crônicas, com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas (confira os postos de vacinação aqui).

Arraiá Xô, Covid

Com o objetivo de avançar no calendário vacinal contra a Covid-19, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove um mutirão de vacinação em sistema drive-thru no próximo fim de semana. O “Arraiá Xô, Covid” acontecerá no estacionamento da loja de departamento Havan, no bairro Campo Redondo, no sábado (19) e no domingo (20), das 8h às 13h. A mobilização será voltada aos moradores de 50 anos ou mais, além dos demais públicos-alvos já inseridos na campanha.

O acesso ao mutirão será pela Estrada dos Passageiros, na área de carga e descarga aos fundos da loja, com saída pela RJ-140. A ação contará com a participação de cerca de 50 profissionais da Secretaria de Saúde e voluntários, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar (acesse mais informações aqui).