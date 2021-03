Sepe Lagos chama novo decreto do prefeito de Cabo Frio de “farsa”

O Sepe Lagos classificou de “farsa” o decreto do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, que ampliou as medidas de restrições a propagação do COVID-19 no município.



Em nota divulgada, ontem, dia 16, o sindicato considera as medidas irresponsáveis e absurdas e acusa o governo de “omissão genocida”.



O sindicato diz que o Decreto não reflete o que foi discutido na reunião do “Gabinete de Soluções” .



O SEPE defende a interrupção de todos os serviços públicos que não forem de extrema necessidade, além do fechamento das praias para banhistas e para comerciantes, barraqueiros e ambulantes.