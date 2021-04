Servidores aldeenses têm acesso a cursos gratuitos da Confederação Nacional dos Municípios

Os funcionários da Prefeitura de São Pedro da Aldeia podem acessar os cursos e seminários promovidos pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). As qualificações são oferecidas de forma on-line e gratuita apenas para servidores públicos que possuam matrículas nos governos de cidades vinculadas à entidade. A parceria com a CNM foi realizada por meio da Secretaria de Fazenda aldeense.

Os seminários disponibilizados pelo CNM Qualifica têm o intuito de aperfeiçoar o conhecimento dos servidores em diversos temas para poder prestar melhor serviço aos cidadãos. “A CNM é a porta-voz dos municípios em Brasília e o vínculo com a confederação é de extrema relevância para as cidades. São Pedro da Aldeia está cadastrada e os servidores já estão colhendo os frutos da ligação, com os cursos de qualificação gratuitos aos funcionários públicos”, relatou o secretário de Fazenda, Renaldo Martins.

Dentre os workshops promovidos, estão seminários nas áreas da saúde, temas jurídicos, educação, captação de recursos, cultura, entre outros. Para participar dos cursos, os servidores precisam completar o cadastro listando os seguintes documentos: identidade, CPF e número da matrícula, além das informações pessoais de contato, cargo e área de atuação do funcionário público.

Não há limite de inscrições dos interessados por prefeitura, mas as vagas para cada seminário são limitadas, então o público deve ficar atento ao calendário divulgado pela confederação. As capacitações são oferecidas de acordo com as demandas de cada município e com a disponibilidade dos professores técnicos de cada área de conhecimento. Os cursos possuem certificado de conclusão.