Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ abre vagas para casamento comunitário em Cabo Frio

A Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, divulgou nesta sexta-feira (24), a abertura de 30 vagas para casais homoafetivos e transafetivos maiores de 18 anos que desejam se casar. As vagas são para casamento comunitário no civil.

Os interessados já podem fazer a inscrição para ocupar uma das 30 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 3 de março.

De acordo com a Superintendência, para se inscrever é necessário comparecer à sede do órgão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munido de comprovante de residência, RG (original e cópia simples), CPF (original e cópia simples), certidão de nascimento, comprovante de renda ou cópia da carteira de trabalho (número de série, foto, verso e contrato de trabalho da última página com registro, se estiver empregado), e declaração de imposto de renda.

Matheus Cardoso, superintendente da pasta, explica que a ação reforça o trabalho de conscientização sobre os direitos da comunidade LGBTQ+.

“Lançamos a campanha com o intuito de reafirmar o direito já reconhecido do casamento igualitário e ajudar os membros da comunidade que tem esse sonho e não possuem condições de arcar com os custos do matrimônio. O amor e o respeito à diversidade sempre serão o caminho para evolução humana”, celebrou.

A Superintendência LGBTQ+ fica localizada na Av. Nossa Senhora da Assunção, 15, sala 3°, bairro Passagem. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (22) 2041-2782 ou (22) 99720-2782, ou através do e-mail superlgbtqcabofrio@gmail.com.