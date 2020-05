Tamoios, em Cabo Frio, ganha unidade do Procon

A Prefeitura de Cabo Frio inaugurou nesta segunda (25) uma unidade do Procon em Tamoios. O espaço fica na subprefeitura do distrito, no Shopping UnaPark, sala 04. Devido à pandemia, não há atendimento presencial em nenhum dos dois postos do órgão. As demandas são recebidas por meio do telefone 22 2643.5817, das 9h às 16h, de segunda a quinta, ou todos os dias pelo e-mail proconcabofriotamoios@gmail.com.

O posto de Tamoios ficará sob a responsabilidade da advogada Monique Lima e Monica Bonioli é a coordenadora-geral da pasta. De acordo com Bonioli, não houve novas contratações e a mesma equipe que atua na sede do Braga vai atuar no segundo distrito, só que de forma intercalada.

“Abrimos a unidade em Tamoios por um pedido do prefeito Dr. Adriano Moreno, que abraçou a causa sabendo da necessidade de atuação mais contundente no distrito. Cerca de 40% das demandas que recebemos são referentes a Tamoios, então, é importante essa unidade”, explicou a coordenadora-geral, Monica Bonioli.

Segundo ela, as operações serão sempre conjuntas. Por conta da covid-19, o órgão tem recebido muitas demandas relacionadas à entrega (delivery), fila de banco, aumento abusivo de preços dos produtos, entre outras.