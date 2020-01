TCE-RJ aprova as contas do prefeito de Arraial do Cabo

Na tarde desta quarta-feira (29), o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou as contas do prefeito, de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna. A aprovação, referente ao exercício de 2018, foi por unanimidade.

Durante essa semana Renatinho se mostrou tranquilo, confiante na aprovação das contas. Na manhã de ontem, o prefeito cumpriu agenda no Rio de Janeiro, acompanhado do secretário de saúde Antônio Carlos de Oliveira (Kafuru), em uma reunião com o Edmar Santos, responsável pela saúde do Estado. Na ocasião, o prefeito assinou um convênio que garante verbas destinadas para a finalização da reforma do Hospital do município, além de investimentos na atenção básica.

“Hoje Deus nos abençoou só com notícias maravilhosas, o que nos dá ainda mais certeza de que estamos no caminho certo e isso nos dá força para continuar fazendo o nosso trabalho”, afirmou Renatinho.

A Câmara Municipal de Arraial do Cabo deve seguir o parecer do TCE-RJ.