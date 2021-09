A Caixa Econômica Federal informou, nesta quarta-feira, dia 15, que três ganhadores do bolão da Mega-Sena, de R$46,3 milhões e sorteada no último sábado, dia 11, já retiraram o prêmio. De acordo com a Caixa, os novos milionários foram buscar a bolada nesta terça-feira, dia 14.

Outros três ganhadores ainda são esperados para buscar o prêmio.