Turista morre em acidente de buggy em Búzios

Um turista de 51 anos morreu em Búzios, após se envolver em um acidente com um buggy nesta quarta-feira (17). O acidente aconteceu por volta das 10h. Outros dois ocupantes do veículo, de 47 e 42 anos, ficaram feridos. De acordo com a Prefeitura, o buggy foi alugado por um casal de turistas e o condutor do veículo era da empresa de turismo.

O casal de turistas é do Paraná. A identidade das vítimas não foi divulgada.

De acordo com a polícia, o buggy estava descendo uma ladeira na rua João Fernandes quando perdeu o freio e bateu no muro de uma casa na rua Jacob José Luiz.

Os três ocupantes do buggy foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Municipal de Búzios. Mas um deles não resistiu e morreu na unidade.

A mulher da vítima e o condutor do buggy tiveram ferimentos leves.

O caso foi registado na 127ª DP. A perícia para verificar a perda de freio será realizada posteriormente na sede técnica da Polícia Civil. O buggy foi removido com o auxílio da Prefeitura de Búzios e foi levado para delegacia.

Fonte: G1