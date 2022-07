4ª dose da vacinação contra a Covid-19 em Iguaba Grande está disponível para acima de 35

A prefeitura de Iguaba Grande atualizou o público alvo para a vacinação contra a Covid-19 na cidade. A partir de segunda-feira (04), adultos de 35 anos ou mais já podem receber a 4ª dose do imunizante.

Veja o calendário completo

▶ 04/07 a 08/07 pessoas com 35 anos ou mais;

▶ 11/07 a 15/07 pessoas com 30 anos ou mais;

▶ 18/07 a 22/07 pessoas com 25 anos ou mais;

▶ 22/07 a 29/07 pessoas com 18 anos ou mais;

A secretaria de Saúde de Iguaba informa que o intervalo mínimo para receber a 4ª dose é de quatro meses após a 3ª dose.

Todas as vacinas estão sendo aplicadas na Unidade Destacada de Saúde da praça da Estação, de 7h às 16h e nas Unidades Básicas de Saúde, de 8h às 17h.