Dois incêndios são registrados em vegetação em Arraial do Cabo

No último domingo (3), Arraial do Cabo registrou dois incêndios, um no morro da Cabocla e um no Saco do Cherne. A ação de combate, realizada por meio do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), impediu que o fogo se alastrasse ainda mais pelo Parque Estadual da Costa do Sol, mas infelizmente, uma área equivalente a três campos de futebol foi danificada.

Segundo a Secretaria do Ambiente e Saneamento, indícios apontam para uma ação criminosa e os responsáveis, assim que identificados, serão penalizados de acordo com a legislação ambiental.

Apenas na última semana, a GOPAM e o Corpo de Bombeiros de Arraial do Cabo já combateram 7 focos de incêndios, todos em Unidade de Conservação. Um prejuízo de mais de 80.000m² à natureza. Para denunciar crimes contra o meio ambiente, entre em contato com a Secretaria, através do número whatsapp (22) 99936.1255.